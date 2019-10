Thierry Neuville pakt de zege, wereldtitel is voor Ott Tänak

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft vandaag de Rally van Catalonië op zijn naam geschreven, dat is de voorlaatste WRC-manche van het seizoen. De Est Ott Tänak (Toyota) eindigde op de tweede plaats in de rally en won ook nog eens de Powerstage, waardoor hij in de WK-stand met nog slechts één manche voor de boeg niet meer kan worden ingehaald en zijn eerste wereldtitel een feit is. Op de erelijst volgt hij de Franse zesvoudige wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën) op, die in Catalonië niet verder kwam dan een achtste plaats.

Bron: Belga