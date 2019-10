Thibau Nys pakt de zege bij de junioren

Thibau Nys (AA-Drink Jongerenteam) heeft vandaag bij de junioren de Superprestigecross in het Oost-Vlaamse Gavere gewonnen. Nys was in deze derde manche van het regelmatigheidscriterium in een sprint met twee net iets sneller dan Lennert Belmans. Yorben Laureyssen, leider in de stand, finishte als derde op tien seconden van Thibau Nys. Ward Huybs werd vierde voor Jente Michiels. In het algemeen klassement na drie manches heeft Yorben Laureyssen nu 38 punten achter zijn naam staan. Thibau Nys is door zijn tweede zege in dit regelmatigheidscriterium opgerukt naar de tweede plaats in de tussenstand met 30 punten. Lennert Belmans (28 punten) volgt als derde.

Aaron Dockx (Iko-Crelan) verzekerde zich van de overwinning bij de tweedejaarsnieuwelingen. Dockx haalde het afgescheiden van Kay De Bruyckere. Kenay De Moyer eigende zich de laatste podiumplaats toe. Bij de eerstejaarsnieuwelingen mocht Viktor Vandenberghe dan weer juichen. Hij bolde alleen over de finish, gevolgd door Yordi Corsus. De Brit Mark Lightfoot, zaterdag nog winnaar in Beringen, legde beslag op de derde plaats. Xenna De Bruyckere was dan weer oppermachtig bij de meisjes nieuwelingen. Zélie Gaux werd tweede voor Lore Sas.

bron: Belga