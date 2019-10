Sophie Wilmès wordt straks ‘benoemd’ tot premier

Koning Filip zal vanmiddag Sophie Wilmès (MR) benoemen tot nieuwe premier, in een private audiëntie. Omdat de regering in lopende zaken verkeert, legt Wilmès geen eed af. Om 16 uur gaat huidig Begrotingsminister Sophie Wilmès op audiëntie bij de koning. Hij zal haar tijdens dat gesprek benoemen tot premier en belasten met het beheer van de lopende zaken. Omdat Wilmès al eerder de eed aflegde, als minister, is een nieuwe eed in dit geval niet nodig.

Wie straks wel een eed zal afleggen is David Clarinval van MR. Hij komt de regering binnen als nieuwe minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid. Clarinval zweert om 16.30 uur getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.

bron: Belga