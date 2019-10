Roemeense trucker met transmigranten aan boord na verhoor vrijgelaten

De Roemeense trucker die zaterdagochtend in Sint-Truiden werd opgepakt na de ontdekking van elf transmigranten in zijn oplegger, is na verhoor vrijgelaten. Dat liet Anja De Schutter, persmagistraat van het parket van Limburg, zondag weten. Er zijn volgens het parket geen aanwijzingen gevonden van zijn betrokkenheid. Omwille van een technisch defect hield de Roemeense vrachtwagenchauffeur halt aan een garage in Sint-Truiden. In zijn oplegger zaten elf personen. Het ging om volwassen mannen, vrouwen en kinderen uit Eritrea, die onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk. Ze verkeerden allemaal in goede gezondheid.

De lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kwam meteen ter plaatse en de Roemeense trucker werd voor verhoor gearresteerd. Het gerechtelijk lab deed een sporenonderzoek. Het verdere onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie van Limburg.

bron: Belga