De lokale politie van de zone CARMA voert een onderzoek na de vondst van twintig flessen lachgas in een voertuig. De ontdekking gebeurde zaterdag tijdens een controle van het voertuig in de wijk Kolderbos in Genk. Er werd niemand gearresteerd. De flessen lachgas zijn bestuurlijk in beslag genomen. Dat maakte politie CARMA zondag bekend. Het gebruik van lachgas is gevaarlijk en kan ernstige gevolgen hebben op korte en lange termijn.

bron: Belga