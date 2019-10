Kwal. WK handbal 2021 (m) – Red Wolves stranden in eerste WK-kwalificatieronde na nederlaag tegen Turkije

De Belgische mannenhandbalploeg is er zondag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde voor het WK van 2021 in Egypte. De Red Wolves verloren in het Turkse Eskisehir met 33-24 van gastland Turkije, dat als groepswinnaar doorstoot naar de tweede kwalificatieronde. Na 25-20 winst zaterdag tegen Estland moest zondag ook gewonnen worden van Turkije. Dat bleek te hoog gegrepen voor de Red Wolves, die vanaf minuut één achter de feiten aanholden. De Turken leidden al na tien minuten met vier doelpunten verschil en zorgden nog voor de rust voor een kloof van zes goals: 17-11. Ook in de tweede helft kregen de Red Wolves tegen de fysiek sterke Turken geen voet aan de grond. Turkije won uiteindelijk met 33-24 en mag in april tegen een EK-ganger de hal in voor een plaats in de derde en laatste voorronde.

“Met dit scenario hadden we rekening gehouden”, gaf kapitein Tom Robyns aan. “Door de afwezigheid van Spooren, Vancosen, Qerimi en Bartosz en Damian Kedziora hebben we aan ervaring ingeboet. Tegen Estland hebben we dit met enthousiasme kunnen goedmaken. De Turken trapten niet in de val. Maar al bij al was dit een geslaagd toernooi voor een jonge en nieuwe generatie Red Wolves.”

bron: Belga