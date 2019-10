Koning benoemt Sophie Wilmès (MR) tot premier van regering in lopende zaken

Koning Filip heeft deze namiddag Sophie Wilmès benoemd tot premier van de federale regering in lopende zaken. De 44-jarige Wilmès is nu dus ook officieel de eerste vrouwelijke eerste minister van België. “Minister Sophie Wilmès werd door Zijne Majesteit de Koning vandaag in audiëntie ontvangen in het Paleis van Brussel. De Koning benoemde haar tot Eerste Minister. De Eerste Minister heeft het ontslag van de regering bevestigd. De Koning heeft de Eerste Minister belast met de verderzetting van de afhandeling van de lopende zaken”, zo meldt het paleis vandaag in een persmededeling.

Gisteren had het kernkabinet beslist dat Wilmès haar partijgenoot Michel zal vervangen als premier in lopende zaken. Een wissel aan de top van de ontslagnemende regering drong zich op omdat Michel op 1 december voorzitter van de Europese Raad wordt.

Wilmès was de voorbije vier jaar minister van Begroting in de regering van premier Charles Michel. Na het vertrek van de N-VA uit de regering kreeg de liberale uit Sint-Genesius-Rode er ook de bevoegdheden Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid bij.

De bevoegdheden van Wilmès worden overgenomen door Kamerfractieleider David Clarinval. De liberaal uit Namen legde vandaag op het paleis de eed af.

bron: Belga