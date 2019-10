Koerdische milities in Syrië trekken zich terug uit grensregio

De Koerdische milities in Syrië zijn zich vandaag beginnen terug te trekken uit een gebied aan de grens met Turkije, zo wordt meegedeeld door oorlogswaarnemers. De Syrische Koerden lijken daarmee gehoor te geven aan de voorwaarden in het Turks-Russische akkoord over een verlenging van het staakt-het-vuren. In verschillende grensdorpen hebben eenheden van de Democratische Syrische Strijdkrachten (SDF), een door Koerden geleide militie, zich al teruggetrokken, zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Verwacht wordt dat de militieleden zich ook op andere plaatsen zullen terugtrekken.

De militie SDF zegt dat haar strijders zich “hergroeperen” op nieuwe posities, verder weg van de Turkse grens. Ze worden vervangen door soldaten van het Syrische leger, zo wordt nog meegedeeld. De militie wil op die manier “een einde maken aan het bloedvergieten en de inwoners van de regio beschermen tegen Turkse aanvallen”.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hadden dinsdag een akkoord bereikt over een nieuw staakt-het-vuren in het noordoosten van Syrië. Erdogan had de strijders van de Koerdische milities toen 150 uur extra de tijd gegeven om een grensgebied met een breedte van 30 km te verlaten. “Als de terroristen zich na die termijn van 150 uur niet terugtrekken, dan zullen we zelf de controle overnemen en hen verjagen”, benadrukte Erdogan gisteren nog.

Bron: Belga