Jupiler Pro League – KV Mechelen blijft na winst in Beveren meedraaien op kop

KV Mechelen heeft zondagavond de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 1-3 overwinning op het veld van Waasland-Beveren. De promovendus stijgt dankzij zijn derde overwinning op rij op naar de derde plaats in de stand. Voor het eerst sinds het uitbreken van het matchfixingschandaal keken Waasland-Beveren en KV Mechelen elkaar opnieuw in de ogen. Dat leverde na een aftastend begin een aangename pot zondagavondvoetbal op. De Waaslanders staken als eersten hun neus aan het venster. Vukotic kopte net naast, de Mechelse doelman Thoelen ranselde een geplaatst schot van Durmishaj uit de winkelhaak. KV Mechelen antwoordde meteen op de counter. De krachtige kopbal van De Camargo stierf op de lat. Aan de overzijde duwde Thoelen met de vingertoppen een pegel van Kobayashi over. Waasland-Beveren was zeker de evenknie van Malinwa, maar liet zich koud pakken op een Mechelse tegenstoot. Onur Kaya (44.) rondde beheerst af door de benen van doelman Jackers: 0-1 aan de rust.

Na de pauze duurde het niet lang voor de score opnieuw gelijk was. Durmishaj hield een verloren bal nog net binnen, waarna Yuki Kobayashi (52.) de trekker kon overhalen. De Japanner bedankte voor zijn eerste basisplaats met een plaatsbal in de korte hoek. Waasland-Beveren kon wel niet lang genieten van de gelijkmaker. Met een aantal defensieve blunders schoot de thuisploeg zichzelf in de voet. KV Mechelen kreeg zomaar een hoekschop cadeau na een slechte terugspeelbal van Schryvers. Zonder Mechelaar in de buurt won Aaron Tshibola (66.) het kopduel van drie ploegmaats, maar de middenvelder kopte de 1-2 wel in eigen doel. Meteen daarop was een goede save van Thoelen nodig om Durmishaj van de gelijkmaker te houden. Invaller William Togui (89.) deed de boeken met zijn vijfde treffer van het seizoen helemaal dicht.

KV Mechelen is derde in de stand met 23 punten, op vier punten van leider Club Brugge en op één punt van Standard. De competitieleider heeft wel nog een match te goed. Waasland-Beveren is met 7 punten terug te vinden op de vijftiende en voorlaatste plek.

bron: Belga