IS-leider zou tijdens VS-raid zichzelf hebben gedood

IS-leider Aboe Bakr al-Baghadi heeft zichzelf van het leven benomen tijdens een top-secret operatie in het laatste bastion van de jihadisten in Syrië. Dit heeft het magazine Newsweek vandaag op gezag van een bron bij het Pentagon en het Amerikaanse leger bericht. President Donald Trump heeft bijna een week geleden het licht op groen gezet voor de operatie.

Er heeft een kort vuurgevecht plaatsgevonden in het complex in Barisha in de Syrische provincie Idlid waar al-Baghdadi zich ophield. De man zou zichzelf hebben omgebracht door in aanwezigheid van familieleden een bomvest tot ontploffing te brengen. Twee vrouwen van hem benamen zich identiek van het leven.

De operatie door speciale commando’s was mogelijk nadat de locatie al een tijd in de gaten was gehouden.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

bron: Belga