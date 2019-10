IS-leider al-Baghdadi wel degelijk gedood volgens Iraakse persbureau

De leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS), Aboe Bakr al-Baghdadi, is in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib gedood. Dit heeft het Iraakse officiële persbureau INA vandaag op gezag van een niet nader genoemde bron bij de inlichtingendiensten gemeld. Nog volgens INA zijn ook andere jihadistische leiders gedood.

Luidens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn in Idlib Amerikaanse commando’s per helikopter aangekomen voor gevechten met jihadisten. Er heeft een raid plaatsgevonden nabij de plaats Baricha.

Zonder de dood van al-Baghdadi te bevestigen verwelkomde Mazloem Abdi als leider van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) vandaag een “geslaagde historische operatie” als resultaat van “gezamenlijk werk met de Amerikaanse inlichtingendiensten”.

bron: Belga