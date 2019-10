IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi gedood bij militaire operatie, zegt Trump

Aboe Bakr al-Baghdadi, de leider van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), is gedood bij een militaire operatie die afgelopen nacht plaatsvond. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump vandaag bevestigd. Al-Baghdadi bracht zichzelf om het leven tijdens een gerichte militaire actie van de Amerikaanse Special Forces in het noordwesten van Syrië, zo deelde Trump mee tijdens een persconferentie. De terreurleider werd achtervolgd tot in een doodlopende tunnel aan zijn verblijfplaats. Toen hij geen uitweg meer zag, liet hij zijn bommengordel ontploffen. Hij nam daarbij ook drie kinderen mee in de dood.

Het lichaam van al-Baghdadi was verminkt, maar test hebben uitgewezen dat het wel degelijk om de IS-leider gaat, aldus nog Trump. Er werd voorts “een groot aantal” van al-Baghdadi’s strijders gedood.

Aan Amerikaanse zijde vielen er geen dodelijke slachtoffers bij de operatie.

bron: Belga