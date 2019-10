Honderdtal tegenstanders van onafhankelijkheid houdt manifestatie in Brussel

Op het Jean Reyplein in de Europese wijk in Brussel is deze middag een honderdtal mensen bijeengekomen om zich uit te spreken tegen het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië. Ze vragen respect voor de diversiteit, de rechtsstaat en de representatieve democratie in Catalonië. “Vele Catalanen zijn gekant tegen de standpunten van de huidige Catalaanse regering, die de onafhankelijkheid van Catalonië bepleit terwijl nooit een meerderheid van de bevolking voor onafhankelijkheid is geweest”, zo verklaarde Juan Prat Y Coll, een voormalig Spaans ambassadeur in verscheidene Europese landen.

De Brusselse manifestatie werd georganiseerd door de Societat Civil Catalana, een maatschappelijke organisatie die zich afzet tegen een afscheiding van Catalonië. Een dag nadat de voorstanders van onafhankelijkheid in Barcelona de straat waren opgegaan, zette deze beweging vandaag ook een grote mars op touw in de Catalaanse hoofdstad. De organisatoren spraken van 400.000 deelnemers, de politie hield het bij 80.000. Gisteren noteerden de ordediensten 350.000 betogers.

bron: Belga