F1 – GP van Mexico – Lewis Hamilton kan in Mexico zesde wereldtitel veroveren

Lewis Hamilton (Mercedes) kan zich zondag in de Grote Prijs van Mexico verzekeren van zijn zesde wereldtitel Formule 1. De Brit start op de tweede rij op de startgrid. Charles Leclerc van Ferrari vertrekt vanuit de polepositie op de Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij verwierf die plaats nadat de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die de voorbije twee jaar zegevierde in Mexico, een straf kreeg voor het negeren van gele waarschuwingsvlaggen in de slotfase van de derde kwalificatierace. Verstappen moest drie plaatsen naar achteren en start vanaf de vierde plek. In de achttiende WK-manche volstaat het voor de 34-jarige Hamilton veertien punten meer te behalen dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas om zich voor de zesde keer tot wereldkampioen te kronen, na 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018. De Fin, die zaterdag crashte in het slot van de kwalificaties en als zesde start, is de enige die Hamilton nog van de wereldtitel kan houden. De wereldtitel is voor Hamilton als hij wint en Bottas niet beter doet dan een vijfde plek.

Met een zesde wereldtitel zou Hamilton naderen tot op één titel van het record van Michael Schumacher. De Duitser was de beste in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004.

De voorbije twee jaar verzekerde Hamilton zich in Mexico van de wereldtitel. Slaagt hij er zondag niet in een beslissende kloof uit te bouwen, dan krijgt hij op 3 november een nieuwe kans in het Amerikaanse Austin (Texas). Daarna volgen nog de GP’s van Brazilië en Abu Dhabi, de afsluiter van het seizoen.

De Grote Prijs begint zondag om 20u10 Belgische tijd. Vorig jaar won Max Verstappen voor het tweede jaar op rij in Mexico-Stad. Hij deelt het zegerecord met de Fransman Alain Prost en de Britten Nigel Mansell en Jim Clark.

bron: Belga