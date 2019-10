F1 – GP van Mexico – Hamilton pakt de zege, zesde wereldtitel nog geen feit

Lewis Hamilton (Mercedes) moet nog even wachten om zijn zesde wereldtitel Formule 1 te vieren. De 34-jarige Brit won zondag de Grote Prijs van Mexico op de Autódromo Hermanos Rodríguez. Aangezien zijn teamgenoot en enige ‘belager’ Valtteri Bottas derde werd, wordt de ‘titelstrijd’ binnen één week voortgezet in het Amerikaanse Austin (Texas). In de achttiende WK-manche volstond het voor Hamilton veertien punten meer te behalen dan Bottas om zich voor de zesde keer tot wereldkampioen te kronen, na 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018. De Fin reed echter een sterke race, en werd derde achter Hamilton en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari).

Hamilton was voor de tiende keer dit seizoen de beste in een GP, zijn 83e zege uit zijn carrière.

De vanop de polepositie vertrokken Monegask Charles Leclerc (Ferrari) eindigde op de vierde plaats. De Thai Alexander Albon (Red Bull) vervolledigde de top vijf.

Max Verstappen (Red Bull), die na een sanctie de pole moest afgeven, sukkelde met een beschadigde band van de vierde naar de 20e plaats. De Nederlander, die de voorbije twee jaar zegevierde in Mexico, werd na een inhaalrace uiteindelijk nog zesde.

De voorbije twee jaar verzekerde Hamilton zich in Mexico van de wereldtitel. Dit jaar lukte hem dat niet, al is hij wel heel dichtbij een zesde wereldtitel. Daarmee zou Hamilton naderen tot op één titel van het record van Michael Schumacher. De Duitser was de beste in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004.

Hamilton krijgt op 3 november een nieuwe kans in het Amerikaanse Austin (Texas). Een achtste plaats volstaat daar om zich tot wereldkampioen te kronen. Daarna volgen nog de GP’s van Brazilië en Abu Dhabi, de afsluiter van het seizoen.

bron: Belga