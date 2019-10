Essenbeek-Halle van Isaac Kimeli wint al voor zesde jaar op rij

Olympic Essenbeek Halle (OEH) heeft vandaag aan het Donkmeer in Berlare de CrossCup Relays bij de mannen gewonnen, de openingsmanche van het regelmatigheidscriterium in het veldlopen. Voor Isaac Kimeli en zijn ploegmaats was het al de zesde zege op rij in de Relays. Kimeli is nog maar net aan het trainen na een rustpauze die volgde op het WK atletiek in Doha en nam daarom de kortste afstand als startloper voor zijn rekening. Hij wisselde als eerste en gaf het stokje door aan zijn Franse ploegmaat Hugo Hay. Die diepte de kloof op de achtervolgers gevoelig uit, waardoor slotloper Robin Hendrix met een grote marge kon starten en eigenlijk geen tegenstand meer moest vrezen.

Daring Club Leuven werd vooraf door niemand tot de podiumkandidaten gerekend, maar zorgde voor de verrassing van de dag door met een piepjonge ploeg (Pieter Sisk – John Heymans – Guillaume Grimard) als tweede te finishen. Regerend Belgisch kampioen Soufiane Bouchikhi liep als slotloper voor Luik een sterke inhaalrace en bracht zijn team naar de derde plaats. Ook hij liep net als Kimeli en Hendrix eerder deze maand nog het WK in Doha en moest serieus puzzelen met zijn trainingsplan om in Berlare toch nog enigszins in vorm aan de start te verschijnen.

De tweede manche van de CrossCup, de eerste individuele, volgt op zondag 10 november aan het Zilvermeer in Mol.

bron: Belga