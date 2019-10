Erdogan noemt dood van al-Baghdadi “keerpunt” in strijd tegen IS

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan denkt dat de dood van IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi bij een Amerikaanse militaire operatie een “keerpunt in onze gezamenlijke strijd tegen het terrorisme” betekent. Dat heeft hij vandaag laten weten in een reactie op Twitter. “Turkije zal de inspanningen tegen het terrorisme blijven steunen, zoals in het verleden ook gebeurde”, schrijft de Turkse president nog. Het Turkse ministerie van Defensie had vandaag al verklaard dat voorafgaand aan de Amerikaanse raid informatie werd uitgewisseld tussen Ankara en Washington.

Bron: Belga