Dubbelslag voor Nederlandse Yara Kastelijn in Gavere

Yara Kastelijn (777) heeft vandaag de Superprestigecross in Gavere, de derde manche in dit regelmatigheidscriterium, gewonnen. De 22-jarige Nederlandse haalde het, na een lange solo, voor haar Italiaanse teamgenote Alice Maria Arzuffi. De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado werd derde, terwijl Annemarie Worst netjes Laura Verdonschot achter zich hield in een sprint voor de vierde stek. Wereldkampioene Sanne Cant, die als leidster begon aan deze cross, kende een complete offday en werd slechts veertiende. Yara Kastelijn is door haar zege, de eerste trouwens van het seizoen, meteen ook de nieuwe leidster in het klassement van de Superprestige. Ze telt nu 39 punten. Net één meer dan Ceylin del Carmen Alvarado. De Italiaanse Eva Lechner (35 punten) staat op positie drie. Sanne Cant is teruggezakt naar de vijfde plaats met 29 punten achter haar naam.

Annemarie Worst nam de beste start en nam onder meer de Britse Bethany Crumpton, Laura Verdonschot, wereldkampioene Sanne Cant en haar landgenotes Yara Kastelijn met Ceylin del Carmen Alvarado op sleeptouw. Een viertal met Annemarie Worst, Laura Verdonschot, Yara Kastelijn en de Nederlandse Inge van der Heijden begon aan de tweede ronde met een geringe voorsprong op de Italiaanse Eva Lechner met Ceylin del Carmen Alvarado in haar wiel. Een groepje met Sanne Cant en de snipverkouden Ellen Van Loy volgde wat verderop.

Sanne Cant, leidster in het klassement, kende een moeilijk moment en was niet mee toen zich een kopgroep vormde met zeven. Daar maakten Annemarie Worst, Eva Lechner, Laura Verdonschot, Yara Kastelijn, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heyden en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi wel deel van uit. Ellen Van Loy reed op positie acht, terwijl het bij wereldkampioene Sanne Cant van kwaad naar erger ging. Cant zakte immers verder weg, terwijl voorin het hard tegen onzacht ging.

Kastelijn versnelde over halfcross en sloeg meteen een aanzienlijke kloof. Achter haar sloegen Alice Maria Arzuffi en Ceylin del Carmen Alvarado de handen in elkaar en maakten ze jacht op de eenzame leidster. Annemarie Worst vond op haar beurt steun bij de Britse Anna Kay die na een serieuze remonte een fikse sprong naar voor had gemaakt. Yara Kastelijn vatte de slotronde aan met een voorsprong van 14 seconden en kwam niet meer in de problemen.

