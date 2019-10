Dodelijk slachtoffer bij zwaar ongeval op E17 in Destelbergen

Bij het zwaar verkeersongeval op de E17 in Destelbergen is zondagochtend een dodelijk slachtoffer te betreuren. Dat zegt de federale wegpolitie. De bestuurder van een personenwagen overleefde een aanrijding met een vrachtwagen niet. De vrachtwagenbestuurder raakte lichtgewond. Drie rijstroken zijn nog steeds versperd door het ongeval op de E17 in Destelbergen richting Kortrijk. Het verkeer mag er over de pechstrook rijden. Het Verkeerscentrum meldt dat de hinder nog enige tijd kan duren, de takelwerken zijn nog niet begonnen.

Een verkeersdeskundige van het parket moet eerst nog de nodige vaststellingen doen.

bron: Belga