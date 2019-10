CSI-W-jumping Helsinki – Robert Whitaker wint wereldbekerproef, Celine Schoonbroodt-de Azevedo is derde

Robert Whitaker, zaterdag met Catwalk IV al winnaar van de Grand Prix, heeft zondag met dezelfde 16-jarige ruin ook de wereldbekerproef van de jumping in Helsinki gewonnen. De 36-jarige Brit was 1.68 sneller dan de Spanjaard Sergio Alvarez Moya met Jet Run. Onze 34-jarige landgenote Celine Schoonbroodt-de Azevedo legde met de 11-jarige merrie Chepetta op 1.97 op de derde plaats beslag. In een barrage met negen bleven vier combinaties foutloos. Schoonbroodt-de Azevedo was de enige Belg die wereldbekerpunten sprokkelde in de Finse hoofdstad. Arnaud Doem werd met Hocus Pocus met twaalf strafpunten 25e, Thibault Philippaerts met Harry met zeventien strafpunten 33e. François Mathy Jr werd met Uno uitgesloten, Olivier Phlippaerts gaf met Legend of Love op.

Peder Fredricson gaat na twee van veertien manches aan de leiding in de wereldbekerstand van de West-Europse liga. Met 21 punten heeft de 47-jarige Zweed één punt voor op Whitaker en op de Zwitser Bryan Balsiger, vorige week winnaar in Oslo. Schoonbroodt-de Azevedo is met 15 punten achtste. Olivier Philippaerts, met 5 punten negentiende, is de enige andere Belg die al punten pakte. De top achttien springt van 15 tot 19 april de finale in Las Vegas (Nevada). De volgende manche vindt volgende week in het Franse Lyon plaats. De kerstjumping van Mechelen is op 30 december de negende manche in het rijtje.

bron: Belga