Bosbranden Californië – Gouverneur roept noodtoestand uit

De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, Gavin Newsom, heeft zondag de noodtoestand uitgeroepen in zijn staat vanwege de verwoestende bosbranden. Dat zegt hij in een persbericht. “De ‘Kinkade Fire’ in Sonoma County heeft tot nu toe al meer dan 30.000 hectare verwoest, heeft geleid tot de evacuatie van 200.000 mensen en bedreigt honderden structuren”, klinkt het. “De ‘Thik Fire’ in Zuid-Californië heeft ook structuren vernield, huizen bedreigd en de evacuatie van tienduizenden mensen veroorzaakt.”

Enkel om de “Kinkade Fire” onder controle te krijgen, die sinds woensdagavond woedt, zijn 3.000 brandweerlieden ontplooid.

“We zetten alle middelen in die we hebben en blijven strijden tegen deze branden en deze ongezien hevige winden”, aldus gouverneur Newsom ook op Twitter. “Als je woont in het getroffen gebied, zorg er dan alsjeblieft voor dat je veilig bent en volg alle waarschuwingen op van de lokale autoriteiten.”

Sheriff van Sonoma County Mark Essick roept de mensen eveneens op om zeker te evacueren. “Ik zie dat mensen zeggen dat ze gaan blijven en deze brand gaan bestrijden”, zei hij volgens The Hill. “Je kan hier niet tegen vechten. Evacueer alstublieft.”

Bijna een miljoen mensen zitten ondertussen zonder stroom, omdat privaat energiebedrijf Pacific Gas & Electric beslist heeft om uit veiligheidsoverwegingen de elektrictiteitstoevoer stop te zetten. Volgens het bedrijf worden zowat 940.000 gezinnen en bedrijven in 36 counties daardoor getroffen.

Newsom zegt in zijn persbericht nog dat de bedrijven die beslissen om de stroom af te schakelen verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de gevolgen. De gouverneur laat ook nog weten 75 miljoen dollar te hebben vrijgemaakt om de impact van de stroomonderbrekingen te verminderen en om kwetsbare bevolkingsgroepen bij te staan.

