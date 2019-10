Barty beëindigt 2019 als nummer 1 van de wereld na zege tegen Bencic

Ashleigh Barty (WTA 1) is er sinds vandaag zeker van dat ze 2019 als nummer één op de WTA-ranking zal beëindigen. De 23-jarige Australische versloeg in haar eerste match op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (hard/14 miljoen dollar) de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7) in drie sets met 5-7, 6-1 en 6-2. Voor beide speelsters was het hun debuut op de Masters. Barty, die dit jaar Roland Garros won, is in de rode groep verder ingedeeld met de Japanse Naomi Osaka (WTA 3) en de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6). Osaka versloeg eerder op de dag Kvitova met 7-6 (7/1), 4-6 en 6-4.

Vorig jaar werd het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het jaar gewonnen door de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8). Zij werd in de paarse groep ondergebracht met de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2), de Canadese Bianca Andreescu (WTA 4) en de Roemeense Simona Halep (WTA 5). De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de kruisfinales.

Bron: Belga