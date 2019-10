“290.000 nieuwe jobs en tewerkstellingsgraad van 71 procent, onze grootste trots”

Ex-premier Charles Michel heeft zondag op de sociale media een bedankingsbrief gepost voor zijn vijf jaar aan het hoofd van de Belgische regering. “290.000 nieuwe jobs en een nooit geziene tewerkstellingsgraad van 71 procent… Dat is onze grootste trots”, schrijft Michel. “Het was niet vanzelfsprekend. De debatten waren hevig, wat trouwens deel uitmaakt van de democratie”, aldus Michel. Zijn regering met een zeer klein aandeel Franstaligen had te kampen met een hevige oppositie in het parlement, en soms ook op straat.

“Jobs, jobs, jobs, dat was mijn obsessie. Want dat is de beste garantie om de armoede te doen afnemen en de solidariteit te versterken. De vele hervormingen die we hebben gestart, de taxshift, de vennootschapsbelasting, de nulbijdrage voor de eerste aanwerving, de arbeidsmarkt, enzovoort, hebben aanwervingen door bedrijven ondersteund”, schrijft de ex-premier.

Michel komt ook terug op de val van de regering. “Door in lopende zaken te gaan is jammer genoeg de trein van de noodzakelijke hervormingen gestopt en zijn de overheidsfinanciën negatief beïnvloed”, zegt Michel. Over de terreuraanslagen in 2016 schrijft Michel: “In die pijnlijke momenten heb ik geprobeerd kalm te blijven en op koers te blijven om de rechtsstaat en de waarden van onze democratie te verzekeren.”

Michel vertrekt naar Europa, hoewel er nog geen nieuwe regering is op federaal niveau. Toch gelooft de liberaal in de toekomst van België. “Ik weet dat wat ons samenbrengt veel sterker is dan wat ons verdeelt”, klinkt het. Als voorzitter van de Europese Raad gaat Michel nu een actieve rol spelen in de toekomst van Europa. “Ik zal dat doen met al de kracht en de creativiteit die ik heb, en met heel mijn hart”, zegt Michel.

Charles Michel heeft zondagnamiddag de fakkel van eerste minister doorgegeven aan zijn partijgenote Sophie Wilmès.

bron: Belga