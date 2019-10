Facebook-gebruik in de VS loopt sterk achteruit

Men hoort het steeds vaker: “Ik kom minder op Facebook” of “Instagram is meer mijn ding”. Niet alleen hier, maar ook in de VS is een dalende trend wat betreft het gebruik van Facebook zichtbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van een onafhankelijk bureau.

In 2017 brachten Amerikanen gemiddeld 14 uur per maand door op Facebook. Dat cijfer was in 2019 met 26% gedaald tot 9 uur per maand, aldus onderzoeksgroep CEO Activate en de Wall Street Journal.

Over de grote plas

Objectieve cijfers uit België zijn niet beschikbaar. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat vooral jongeren Facebook links laten liggen. Facebook heeft meer dan 2 miljard gebruikers wereldwijd. Maar het feit dat die mensen minder tijd op de site doorbrengen, kan veel betekenen voor grote merken die elk jaar honderden miljoenen uitgeven om op Facebook te adverteren.