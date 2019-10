Dit merk geeft je een schaap cadeau bij elke aankoop

Van sommige merken krijg je een tester als bedankje bij je aankoop, van andere een schaap. Dat is althans de werkwijze van het Britse merk Sheep Inc. De oprichters noemen zichzelf het eerste klimaatnegatieve modemerk en proberen om het hele productieproces zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. En daar hoort ook je eigen schaap bij.

Even voor de duidelijkheid: bij Sheep Inc moet je je niet verwachten aan duizend-en-een kledingstukken in nog meer kleuren. Het merk heeft maar één product, een unisex sweater in merinowol. Klanten kunnen kiezen uit vijf kleuren en drie maten en dat is het.

Zwanger

Maar bij elke aankoop krijg je dus wel een eigen schaap cadeau. Dat moet je ook niet té letterlijk nemen; verwacht echt geen vrachtwagen die je dier aan huis komt leveren. Wat je wel krijgt, is de chipcode van een schaap in Nieuw-Zeeland. De wol is immers van Nieuws-Zeelandse schapenkuddes afkomstig en beetje bij beetje worden de dieren onder de verschillende klanten verdeeld. Je kan op die manier bijvoorbeeld zien hoeveel je schaap die dag bewogen heeft, of ze zwanger is en andere levensgebeurtenissen. Aan de sweater hangt wel een prijskaartje van 220 euro, maar wij voorspellen alvast dat het een héél leuk kerstcadeau is dat ook nog eens nooit uit de mode geraakt.