Wilmès eerste minister – MR-Kamerlid David Clarinval wordt minister van Begroting

MR-fractieleider in de Kamer David Clarinval (MR) zal Sophie Wilmès vervangen als minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid in de regering van lopende zaken, zo is zaterdagavond vernomen naar aanleiding van de opvolging van premier Charles Michel door Wilmès. De MR zal ook de opvolger van Didier Reynders leveren wanneer de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie naar de Europese Commissie trekt en er op dat moment nog geen nieuwe regering zou gevormd zijn. In dat scenario zou CD&V-vicepremier Koen Geens wel Europese Zaken op zich nemen.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer Reynders naar het Berlaymontgebouw zal trekken. Het aantreden van de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen heeft immers vertraging opgelopen door de afwijzing van drie kandidaat-commissarissen door het Europees Parlement. Er wordt gemikt op 1 december.

bron: Belga