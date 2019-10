Turkije verwerpt plan Duitse Defensieminister

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft vandaag het voorstel van de Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer voor een veiligheidszone in het noorden van Syrië onder internationaal toezicht van de hand gewezen. “Wij vinden dit voorstel niet erg realistisch”, zei Cavusoglu op een persconferentie met zijn Duitse collega Heiko Maas in Ankara. “Dit gaat niet om Turkije alleen, nu zijn ook het (Syrische) regime, Rusland en andere actoren in het gebied” dat aan Turkije grenst.

Cavusoglu riep de internationale gemeenschap op zich in de plaats daarvan te focussen op “humanitaire zaken” en het “elimineren van terreur” in Syrië.

Ook Maas herhaalde niet achter het plan te staan van Kramp-Karrenbauer. “Iedereen weet dat het geen realistisch voorstel is. Er is geen tijd voor theoretische debatten voor de mensen in Syrië”.

Bron: Belga