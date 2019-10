Tachtigtal actievoerders tegen komst van asielcentrum in Bilzen

Een tachtigtal demonstranten heeft zich vandaag verzameld aan het oude woonzorgcentrum Ark van Noé in Grote-Spouwen (Bilzen). De actievoerders protesteerden tegen het nieuwe asielcentrum dat Fedasil er binnenkort wil openen. “Ik kan me niet inbeelden dat de inwoners van Bilzen een bijkomend opvangcentrum zien zitten”, zegt Annick Ponthier (Vlaams Belang). Volgens burgemeester van Bilzen Johan Sauwens opent Fedasil op 15 december een nieuw asielcentrum in Grote-Spouwen. Het zou gaan om een tijdelijke opvangplaats voor een half jaar, met maximum een half jaar verlenging, in het oude woonzorgcentrum Ark van Noé aan de Rode Kruislaan.

Een aantal buurtbewoners lijken daar echter niet mee opgezet. Vandaag om 14 uur protesteerden actievoerders tegen de komst van het asielcentrum. Volgens Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst was er een tachtigtal mensen aanwezig, waaronder onder meer vertegenwoordigers van Vlaams Belang en Voorpost, en is de statische actie zonder incidenten verlopen.

“Wij verzetten ons in Bilzen met alle mogelijke middelen tegen de plannen van Fedasil en vragen van het stadsbestuur hetzelfde. De ervaring leert ons dat in de buurt van asielopvangcentra al snel overlast wordt ervaren en het onveiligheidsgevoel toeneemt. Spouwen is een deelgemeente waar het rustig wonen is en we willen dit graag zo houden”, laat Annick Ponthier, Kamerlid en fractieleider van Vlaams Belang Bilzen, in een persbericht weten.

Volgens Vlaams Belang ligt de oorzaak bij het falende asielbeleid in België. “Kleine en middelgrote gemeenten zijn hier mede de dupe van, zoals nu blijkt in Bilzen”, stelt Ponthier. “Limburg is trouwens al jaren koploper als het gaat over de opening van tijdelijke asielopvangcentra. Denken we maar aan de bijkomende opvangplaatsen in Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Lommel en Leopoldsburg.”

Maandag staat er overleg gepland tussen het kabinet van de bevoegde minister Maggie De Block (Open Vld) en het gemeentebestuur van Bilzen. Daar zal worden besproken of het oude pand dienst kan doen als asielcentrum en aan hoeveel asielzoekers het gebouw eventueel plaats kan bieden. De opvang zou worden beheerd door het Rode Kruis.

bron: Belga