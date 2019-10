Sociaal protest Chili – President Pinera zegt “boodschap gehoord” te hebben

In Chili heeft president Sebastian Pinera gezegd dat hij “de boodschap” van de honderdduizenden Chileense betogers vrijdag “gehoord” heeft. “Een grote, vreugdevolle en vreedzame menigte van Chilenen die een rechtvaardiger en meer solidair Chili vragen, defileert vandaag. Dit opent het pad naar de toekomst en de hoop. We hebben allemaal jullie boodschap gehoord… Met Gods wil zullen we dit pad naar een beter Chili voor iedereen bewandelen”, schreef Pinera op Twitter. Eerder op de dag namen ongeveer 1 miljoen mensen deel aan een mars in Santiago. Incidenten bleven uit.

De Chileense bevolking eist structurele veranderingen van het pensioen-, gezondheids- en onderwijssysteem en protesteert tegen de grote ongelijkheid in het land. Vorige vrijdag ontaardde dat sociale protest in Chili nog in rellen. Er vielen toen zeker 18 doden en 600 personen raakten gewond. De ordediensten arresteerden ook 2.800 personen. De jongste dagen neemt het protest echter een meer vreedzame vorm aan.

Bron: Belga