Michel, Barthelemy en Geens op het podium in Japan

Claire Michel (2e) en Valérie Barthelemy (3e) bij de vrouwen, en Jelle Geens (3e) bij de mannen, zijn vandaag op het podium geëindigd op de Wereldbekermanche triatlon in het Japanse Miyazaki. Michel werkte de olympische triatlon (1.500m zwemmen, 40km fietsen en 10km lopen) af in 1u59:39 en daarmee moest ze enkel de Japanse Ai Ueda (1u59:32) voor zich dulden. Barthelemy pakte brons in 2u00:09.

Jelle Geens kwam in 1u47:58 over de streep, 45 seconden trager dan de Amerikaanse winnaar Matthew McElroy (1u47:13). De tweede plaats was voor diens landgenoot Eli Hemming (1u47:40). Erwin Vanderplancke werd 17e (1u49:35) en Christophe De Keyser 23e (1u50:32).

Bron: Belga