Kwal. WK handbal 2021 (m) – Red Wolves nemen eerste horde en spelen zondag tegen Turkije voor groepswinst

De Belgische mannenhandbalploeg heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd van het WK-prekwalificatietoernooi in het Turkse Eskisehir tegen Estland met 25-20 gewonnen. Zondag spelen de Red Wolves tegen Turkije voor groepswinst en een ticket voor de volgende voorronde. Met een nederlaag tegen Turkije achter de rug moesten de Esten zaterdagavond van België winnen om in de race te blijven. Dat lukte aanvankelijk heel goed. Van 3-3 ging Estland in één ruk naar 3-7. De Belgen waren echter niet aangeslagen. Tien dolle minuten volstonden om de achterstand tot één doelpunt te herleiden en in de laatste vijf minuten van de eerste helft timmerden ze gretig aan een voorsprong van twee goals: 11-9.

In de tweede helft waren de Red Wolves baas. Tegenover een geduldige opbouw en een hoog percentage bij de afwerking van de Belgen zetten de Esten alleen de zware rechter van Patrail. De opbouwer bracht zijn ploeg een aantal keren terug tot op één doelpunt, maar in de laatste tien minuten domineerden de Red Wolves, die uiteindelijk verdiend met 25-20 wonnen. Tom Robyns was met vijf doelpunten topschutter bij de Belgen. De eerste horde is genomen, zondagavond (17u Belgische tijd) dienen de Belgen nog te winnen van gastland Turkije om door te stoten.

Bondscoach Arnaud Calbry was tevreden met de prestatie van zijn Red Wolves. “We hebben ons als ploeg getoond”, aldus de Fransman. “Enkele jonge spelers hebben hun kans gekregen en hebben die gegrepen. We beginnen met vertrouwen aan de finale van zondag tegen de Turken.”

bron: Belga