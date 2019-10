Jupiler Pro League – Racing Genk wint bibberend van Cercle Brugge

Racing Genk heeft zaterdagavond rode lantaarn Cercle Brugge met weinig overschot geklopt op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Sébastien Dewaest (8.) zorgde voor de enige treffer van de partij. Het is de zevende opeenvolgende nederlaag voor Cercle Brugge. Cercle Brugge was al na acht minuten op achtervolgen aangewezen. Dewaest ontdeed zich van twee verdedigers en schoof het leer naast Hubert: 1-0. Ondanks de vroege voorsprong worstelde de landskampioen nadien met zichzelf tegen de hekkensluiter. In de 85e minuut kreeg Ito de kans om de bezoekers uit te tellen, maar Hubert hield de toesnellende Japanner van de 2-0. En na een knappe actie trapte Onuachu net naast. Aan de overzijde was de gelijkmaker ei zo na een feit in de blessuretijd. Somers legde goed terug op Gory, die echter te flauw op doelman Coucke besloot. De Vereniging kon niet profiteren van de bleke Genkse prestatie en moet dus nog even langer wachten op het eerste puntengewin onder coach Bernd Storck.

Racing Genk is met 19 punten zesde in de stand. Cercle Brugge is laatste met amper 3 punten.

bron: Belga