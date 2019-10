Jupiler Pro League – Charleroi wint met kleinste verschil van Excel Moeskroen

Charleroi heeft Excel Moeskroen zaterdag met 1-0 verslagen op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Ali Gholizadeh (54.) maakte de enige treffer in de Henegouwse derby. Charleroi klimt zo voorlopig naar de vijfde plaats. Op Mambourg trof Rezaei na een kwartier spelen de paal. De thuisploeg bleef aandringen, maar had een sterk keepende Butez tegenover zich. De Franse doelman moest zich in de 54e minuut dan toch gewonnen geven. Diandy lanceerde Gholizadeh, die beheerst afwerkte. Aan de overzijde was Penneteau geklopt op een botsende volley van Wimmer, Ilaimaharitra bracht redding voor de lijn. In de blessuretijd kon Omoigui nog tweemaal dreigen voor Moeskroen. Met een vrije trap bracht hij de Charleroi-doelman in moeilijkheden, vlak voor affluiten deponeerde de Nigeriaan het leer net naast het doel.

In de stand rukt Charleroi met 18 punten op naar de vijfde plaats. Excel Moeskroen, dat zijn derde nederlaag op rij slikte, is negende met 16 punten.

bron: Belga