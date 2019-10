Jupiler Pro League – Antwerp legt KV Kortrijk over de knie, Zulte Waregem klopt KV Oostende

Antwerp heeft zich na een 2 op 9 herpakt op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Op de Bosuil versloegen de troepen van Laszlo Bölöni KV Kortrijk met 3-1. Zulte Waregem trok met 2-0 aan het langste eind in het West-Vlaamse duel met KV Oostende. KV Kortrijk stak in de 26e minuut de neus aan het venster. Mboyo knalde van buiten het strafschopgebied op de paal. Vlak voor de rust duwde Kovacevic Mbokani tegen de grasmat in de Kortrijkse zestienmeter, ref Boucaut wees naar de stafschopstip. Mirallas zette de penalty feilloos om, zijn eerste goal voor de Great Old.

Zeven minuten na de pauze knalde Lamkel Zé de 2-0 in de winkelhaak. Rodrigues zette even later een actie op met Mirallas, die de Portugees bediende: 3-0 en de Kortrijkzanen knock-out. Stojanovic milderde nog voor de bezoekers.

In het Regenboogstadion kon Zulte Waregem pas tien minuten voor affluiten afstand nemen van het geplaagde KV Oostende. Seck kopte raak op een vrije trap van Mensah. Bruno zette in de 87e minuut de eindstand op het scorebord.

Antwerp is in de stand voorlopig vierde met 20 punten. Zulte Waregem staat met 19 punten op de zesde plaats. KV Kortrijk is tiende met 14 punten. KV Oostende telt drie punten minder en is twaalfde.

bron: Belga