Francesco Patera behoudt Europese titel lichtgewichten

De Belgische bokser Francesco Patera heeft gisteren zijn Europese titel bij de lichtgewichten (-61,235 kg) met succes verdedigd. In Milaan versloeg hij de Italiaan Domenico Valentino op punten. Na twaalf ronden waren de kamprechters unaniem: 117-110, 117-111 en 117-111. De 26-jarige Pantera bracht een 23e zege op zijn palmares. Daar staan drie nederlagen tegenover. Tegen Valentino zette hij de titel die hij sinds oktober 2018 (opnieuw) in handen heeft, voor de derde keer op het spel. De 35-jarige Valentino, pas prof sinds 2017, leed in zijn negende kamp een eerste nederlaag.

Op hetzelfde boksgala verloor Ilias Achergui in een kamp om de internationale IBF-titel bij de supermiddengewichten (-76,203 kg) op punten (97-92, 98-91, 98-91) van de Italiaanse titelverdediger Daniele Scardina. Die bleef zo in achttien kampen ongeslagen, veertien keer won hij voor de limiet. De 26-jarige Achergui heeft dertien zeges, vijf nederlagen en een draw achter zijn naam.

Nog in Italië, maar in San Bonifacio, slaagde Djemilla Gontaruk er niet in de Europese titel bij de superlichtgewichten (-63,500 kg) te veroveren. In een kamp over tien ronden verloor ze op punten (96-94, 96-94, 97-93) van de 34-jarige Italiaanse Silvia Bortot. De 27-jarige Gontaruk, die in haar 23e kamp een zesde nederlaag leed (15 zeges, 2 draws) had nochtans lang de bovenhand. “Volgens mij heb ik een ronde meer dan haar gewonnen”, reageerde ze. “In België was het verdict wellicht anders geweest. Maar het is niet anders en ik feliciteer mijn tegenstandster.”

Bron: Belga