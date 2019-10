Engeland mag als eerste naar finale na verrassende zege tegen All Blacks

Engeland heeft zich vandaag als eerste geplaatst voor de finale van het WK rugby in Japan. In de halve finales in Yokohama haalde Engeland het verrassend met 19-7 van tweevoudig titelverdediger Nieuw-Zeeland. Voor de All Blacks komt er zo een einde aan jaren van hegemonie. Engeland is de bronzenmedaillewinnaar van het vorige WK in 2015.

In de finale nemen ze het komende week zaterdag op tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Zuid-Afrika. Die halve finale wordt zondag in Yokohama afgewerkt. Zuid-Afrika werd al twee keer wereldkampioen, in 1995 en 2007.

Bron: Belga