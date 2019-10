Elf Eritrese transmigranten aangetroffen in oplegger in Sint-Truiden

In een oplegger van een vrachtwagen zijn vanochtend in Sint-Truiden elf transmigranten aangetroffen. Ze zouden van Eritrea afkomstig zijn. Mogelijk gaat het om drie gezinnen. Dat liet het parket van Limburg vandaag aan Belga weten. Het ging om volwassen mannen en vrouwen en enkele kinderen. Ze verkeerden allemaal in goede gezondheid. De Roemeense vrachtwagenchauffeur is voor verhoor gearresteerd. “De elf personen zijn naar het commissariaat overgebracht. Zij zijn niet gearresteerd. Het verhoren van de Roemeense chauffeur kan wel enige tijd in beslag nemen. De vrachtwagenbestuurder was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet duidelijk hoe ze hier geraakt zijn,” vertelt Anja De Schutter, persmagistraat van het Limburgse parket.

bron: Belga