Doelpunt van De Bruyne helpt City voorbij Aston Villa

Manchester City heeft deze namiddag op de tiende speeldag in de Premier League met 3-0 gewonnen van een moedig Aston Villa. Alle doelpunten in het Etihad vielen na de rust. Eerst opende Raheem Sterling (46.) de score, vooraleer Kevin De Bruyne er na 65 minuten met zijn derde van het seizoen 2-0 van maakte. Een doelpunt met een gelukje, want het was eerder een voorzet richting David Silva en daarbij was het ook niet duidelijk of Sterling buitenspel stond. De VAR keurde het uiteindelijk goed en vijf minuten later zat City helemaal op rozen na de 3-0 van Ilkay Gündogan, meteen ook de eindstand. In het slot kreeg Fernandinho nog zijn tweede gele kaart. De Bruyne was toen al van het veld, aan de overzijde speelde Bjorn Engels de hele wedstrijd. Ook Trezeguet (ex-Anderlecht), Marvelous Nakamba en Wesley (ex-Club Brugge) verschenen bij Villa aan de aftrap.

Met 22 punten uit tien wedstrijden wipt City terug over Leicester (20) naar de tweede plaats in de Premier League, op drie punten van leider Liverpool, dat morgen het Tottenham Hotspur van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld ontvangt. Leicester opende gisteravond al de speeldag met een fenomenale 0-9 zege tegen Southampton, na onder meer een doelpunt van Youri Tielemans. Aston Villa zit met elf punten in de middenmoot.

Bron: Belga