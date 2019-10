Doden in vrachtwagen Essex – Vietnamese ambassade helpt bij het onderzoek

Hoofdinspecteur Martin Pasmore die bij de politie van het Engelse Essex verantwoordelijk is voor het identificeren van de 39 mensen die woensdag dood zijn aangetroffen in een koelwagen heeft al twee keer contact met de Vietnamese ambassadeur in Groot-Brittannië gehad. Dit heeft de krant Daily Mirror zaterdag bericht. De Vietnamese ambassade helpt ook bij het onderzoek. Er zijn sinds vrijdag aanwijzingen dat er onder de dodelijke slachtoffers Vietnamezen zijn terwijl eerst luidde dat allen Chinezen waren. Pasmore had vrijdagavond laat reeds telefonisch contact met de Vietnamese ambassadeur en heeft hem zaterdagmorgen ontmoet, aldus de krant die zichzelf een “intelligente tabloid” noemt.

In een door de Mirror aangehaalde verklaring bevestigt de Vietnamese ambassade haar “bereidheid om informatie uit te wisselen en te coördineren” met de Britse autoriteiten om de slachtoffers te identificeren. Bijvoorbeeld door het delen van vingerafdrukken.

Pasmore heeft volgens Sky News gezegd dat er “heel, heel weinig” identiteitspapieren zijn gevonden, waarbij vingerafdrukken een methode ter identificatie zijn.

De Vietnamese ambassadeur en medewerkers van de ambassade hebben zaterdag Grays in Essex, waar de gruwelijke vondst is gedaan, bezocht.

De ambassade beklemtoont dat er geen officiële bevestiging van de identiteit van de slachtoffers is, aldus de Daily Mirror.

Volgens Sky heeft een website van de Vietnamese gemeenschap in Groot-Brittannië de politie ongeveer twintig foto’s gegeven van mensen die sinds de ontdekking van de lijken vermist zijn.

Wanneer de slachtoffers de koelcontainer zijn binnengegaan en welk traject die heeft gevolgd is niet geweten.

bron: Belga