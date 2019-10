Crisis Catalonië – Honderdduizenden separatisten opnieuw op straat

Honderdduizenden Catalanen zijn zaterdag in Barcelona opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen de jarenlange celstraffen voor negen leiders van de onafhankelijkheidsbeweging. Volgens de politie nemen ongeveer 350.000 mensen deel aan de mars onder het motto ‘Llibertat’. Tot de demonstratie is ditmaal opgeroepen door de burgerorganisatie Assemblea Nacional Catalana en Omnium Cultural. De organisatoren hebben de deelnemers gevraagd om op vreedzame wijze hun recht op zelfbeschikking op te eisen.

De dag van protest ging van start met een bijeenkomst van meer dan 700 Catalaanse burgemeesters met regionaal minister-president Quim Torra. “Op de weg naar onafhankelijkheid is er geen weg terug”, verklaarde Torra, die zei dat de Catalanen zich moeten verenigen tegen de “repressie” en “de Spaanse staat moeten dwingen om het gesprek aan te gaan”.

Op 14 oktober legde het Spaanse hooggerechtshof zeven Catalaanse politici en twee activisten celstraffen van negen tot dertien jaar op wegens hun betrokkenheid bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Sindsdien is het opnieuw heel onrustig in Catalonië. Er zijn al verscheidene massaprotesten op touw gezet. Het kwam ook al een aantal keren tot rellen, met honderden gewonden tot gevolg.

De regering van de socialistische premier Pedro Sanchez weigert intussen nog steeds om het gesprek met de separatisten aan te gaan. Hij eist dat Torra eerst het geweld uitdrukkelijk veroordeelt.

bron: Belga