Bosbranden in Californië dreigen meer dan miljoen mensen zonder elektriciteit te zetten

De felle bosbranden in de Amerikaanse staat Californië dreigen ongeveer 2,5 miljoen mensen zonder stroom te zetten. De brandweer strijdt vrijdag (lokale tijd) nog altijd tegen de hevige branden, onder meer in de buurt van de stad Los Angeles. In totaal moesten al 50.000 mensen geëvacueerd worden. De elektriciteitsmaatschappij PG&E heeft in het noorden van Californië al 180.000 klanten uit voorzorg zonder stroom gezet. Het bedrijf waarschuwt vrijdag dat ook een 850.000-tal andere huishoudens – of 2,5 miljoen mensen – in het noorden en het centrum van de staat preventief zonder elektriciteit gezet kunnen worden.

PG&E wil op die manier voorkomen dat een hoogspanningslijn voor bijkomende branden zorgt, zoals vorig jaar het geval was. Toen zou een brand ontstaan zijn omdat een elektriciteitslijn tegen enkele bomen was gevallen. Bij die brand kwamen 85 mensen om het leven, en duizenden gebouwen gingen in vlammen op. Volgens sommige berichten ligt het bedrijf mogelijk opnieuw aan de basis van een van de huidige branden.

Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, heeft vrijdag al forse kritiek geuit op de energieleverancier. PG&E “heeft veel te lang zijn winst boven de belangen van de inwoners van Californië geplaatst”, zo zegt hij.

Intussen verwoest “Kincade Fire” de wijngaarden in de regio Sanoma, vlakbij San Francisco. Ongeveer 1.300 brandweermensen strijden er tegen het vuur, dat al 9.000 hectare en een vijftigtal woningen heeft vernield. Er werd een evacuatiebevel uitgeschreven voor meer dan 2.000 inwoners van het stadje Geyserville.

In de stad Santa Clarita, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van L.A., zijn dan weer medewerkers van de lokale overheid van deur tot deur gegaan om alle inwoners te informeren. De mensen krijgen de raad om hun huis te verlaten, zo melden plaatselijke media. “Tick Fire”, de brand die Santa Clarita bedreigt, was vrijdag nog maar voor 5 procent onder controle. Het vuur heeft intussen daar al 1.600 hectare vernield.

Bron: Belga