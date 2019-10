Bertens mag als eerste naar finale

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10) heeft zich vandaag als eerste geplaatst voor de finale van de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar). Bertens versloeg in de halve finales de Chinese Zheng Saisai (WTA 40): 2-6, 6-3 en 6-4. In de andere halve finale staan de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 26) en Aryna Sabalenka (WTA 14) uit Wit-Rusland tegenover elkaar. Sabalenka kegelde gisteren Elise Mertens (WTA 18) uit het toernooi. De 21-jarige Wit-Russische is de vaste dubbelpartner van onze landgenote.

Bron: Belga