Alex de Minaur is eerste finalist

Alex de Minaur (ATP 28) heeft vandaag het eerste finaleticket bemachtigd op het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel (hard/2.082.655 euro). De Australiër versloeg de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 37) na drie tiebreaks: 7-6 (7/2), 6-7 (4/7) en 7-6 (7/3) na 2 uur en 34 minuten. Opslagkanon Opelka was in de tweede ronde de boeman voor David Goffin (ATP 13). De Luikenaar ging met 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) en 7-5 onderuit tegen de Amerikaan.

In de finale neemt De Minaur het op tegen de winnaar van het duel tussen het Zwitserse topreekshoofd Roger Federer (ATP 3) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7).

De 20-jarige De Minaur staat voor de zesde keer in zijn prille carrière in een ATP-finale, de vierde keer dit jaar. In Sydney, Atlanta en Zhuhai won hij dit seizoen telkens de eindstrijd.

Bron: Belga