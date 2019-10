Vier natuurlijke vervangers voor energiegel

Iedereen die weleens aan een loopwedstrijd heeft deelgenomen, kent het belang van energiegel. Het goedje is makkelijk transporteerbaar verpakt in een drinkzakje en geeft je een energieboost op het moment dat je er nood aan hebt. Helaas zijn veel van die gels niet bepaald natuurlijk, maar gelukkig zijn er ook alternatieven.

Een goede gel geeft je energie en kan je makkelijk vervoeren in je loopkleding. Dat zijn dus twee factoren waar ook de natuurlijke vervangers aan moeten voldoen. Doe je een van deze vier producten in een drinkbus of -zakje, dan werken ze even goed als een energiegel die je bij de winkel kan kopen.

Honing

Om er zeker van te zijn dat je lichaam de energie goed absorbeert, bestaan energiegels vaak uit een combinatie van fructose en glucose. Glucose alleen is namelijk moeilijker om te verteren. Maar ook honing beschikt over deze eigenschap en wordt al sinds de Olympische Spelen in de oudheid gebruikt door sporters.

Fruitzakje

Het is je waarschijnlijk al opgevallen dat kinderen vaak een fruitzakje als tussendoortje krijgen. Niet alleen de verpakking, maar ook de inhoud van die snack heeft veel weg van energiegel. Ze bevatten misschien iets minder koolhydraten, maar daar staat tegenover dat de smaak beter is en dat sommige varianten ook minder chemische middelen bevatten.

Rozijnen en gedroogd fruit

Niet alleen vloeibare producten werken goed als energieleverancier. Je kan bijvoorbeeld ook een klein doosje rozijnen of ander gedroogd fruit meenemen voor onderweg. Volgens een studie van de universiteit van Californië hebben lopers daar even veel baat bij als bij energiegel.

Guavegel

De tropische guavevrucht is rijk aan koolhydraten en smaakt ook nog eens verrukkelijk. Natuurlijk is het niet bepaald handig om het fruit in zijn geheel mee te sjouwen en op te eten. Colombiaanse fietsers zweren daarom bij guavegel. Dat is een gelachtig fruitsnoepje dat je zonder enige moeite meeneemt voor tijdens je loopwedstrijd en dat ook nog eens lekker is.