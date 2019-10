Op deze plaatsen kan je het beste staren naar de sterren

Niets zo romantisch als met je lief naar de sterren kijken. Helaas is dat tegenwoordig in ons eigen landje niet zo simpel als het klinkt, want de lichtvervuiling zorgt ervoor dat het grootste deel van de sterren niet te zien is. Wil je volop van je romantische activiteit kunnen genieten, dan moet je dus andere oorden opzoeken.

Om de beste sterrenkijkplaatsen te vinden, is het lijstje van de International Dark-Sky Association (IDA) heel handig. Die organisatie stelt elk jaar een lijstje op van de plekken waar je zicht op de sterrenhemel het zuiverst is. Het belangrijkste criterium? Je moet de Melkweg met het blote oog kunnen zien. Die plaatsen worden bestempeld als zogenaamde ‘donkere luchtreservaten’. Op het lijstje staat helaas geen enkele Belgische plaats – wat ook wel te verwachten was – maar gelukkig hoef je voor sommige van de reservaten niet al te ver te reizen.

Hier moet je naartoe