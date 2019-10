Break-up (vr)eten zorgt niet voor extra kilo’s

Wie weleens een break-up heeft meegemaakt, zal het vast herkennen. De eerste dagen ben je er helemaal kapot van en om jezelf enigszins op te vrolijken, prop je jezelf vol met al het mogelijke junkfood. Hele bakken ijs, family sized-pizza’s en andere rommel moeten eraan geloven. Na een tijdje voel je je zo schuldig door al dat gevreet dat je er maar mee ophoudt.

Nochtans zou je van al dat eten na een break-up niet aankomen. Dat is althans de conclusie van een onderzoek van Penn State University gepubliceerd in Journal of the Evolutionary Studies Consortium. En daar is een goede reden voor.

Evolutie

“Vroeger, in een heel ver verleden, was voedsel veel zeldzamer. Liet je partner je in de steek, dan moest je meer moeite doen om voedsel te verzamelen. Na een break-up propten onze voorouders zich daarom vol met voedsel. Tegenwoordig hebben mensen nog steeds de neiging om hun verdriet te verwerken met voedsel, maar dat duurt amper een dag of twee en leidt dan ook niet tot extra kilo’s”, aldus Marissa Harrison, psychologieprofessor van de universiteit Penn State Harrisburg.

De wetenschappers controleerden dat aan de hand van twee studies. Tijdens de eerste moesten 581 mensen gedetailleerd verhalen over hun break-up en eetgewoontes nadien. Daaruit bleek dat 62,7% van hen niet was bijgekomen. De tweede studie verliep soortgelijk, dit keer werden 261 proefpersonen ondervraagd. 65,13% van hen werd niet geconfronteerd met extra kilo’s op de weegschaal. Alleen vrouwen die wel vaker hun eetgewoontes laten bepalen door hun verdriet, kwamen lichtjes aan.