Arnold Schwarzenegger heeft écht de meest hilarische cover voor zijn iPhone 11

Dat de Amerikaanse acteur Arnold Schwarzenegger een goed gevoel voor humor heeft, wisten we al langer dan vandaag. Maar de case van zijn iPhone 11 maakt dat nog maar eens duidelijk…

Momenteel is Arnold Schwarzenegger te zien in ‘Dark Fate’, de zesde ‘Terminator’-film. Maar we kennen de 72-jarige acteur uiteraard nog maar al te goed van zijn rol als kolonel John Matrix in ‘Commando’, een actiefilm uit 1985. Daarin vuurt hij op een bepaald moment met een gigantische bazooka met vier ‘lopen’.

Cameralenzen

Aangezien de nieuwe iPhone 11 over een triple camera-systeem beschikt, duurde het niet lang vooraleer er een cover bestond met een screenshot van Arnold Schwarzenegger met de bewuste bazooka, waarbij de cameralenzen fungeren als ‘lopen’ van de bazooka. Zo hilarisch dat Schwarzenegger er zelf ook een aanschafte. Mocht jij er ook zo een willen hebben, dan kan je die HIER kopen.