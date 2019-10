Washington wil IS toegang tot olie-inkomsten ontzeggen

De Verenigde Staten zullen een beperkte militaire aanwezigheid behouden in Syrië, om de jihadistische groep Islamitische Staat (IS) de toegang tot olie-inkomsten te ontzeggen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper vandaag bevestigd op de NAVO, na de vergadering van de defensieministers van de lidstaten op het hoofdkwartier in Brussel. Rusland is bezorgd over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. De minister herhaalde dat de Amerikaanse terugtrekking uit het noordoosten van Syrië begon met het weghalen van “minder dan 50 soldaten” uit de zone waar de operatie van Turkije zou starten. De Verenigde Staten behouden wel een militaire aanwezigheid in al-Tanf.

Daarnaast bekijken de Verenigde Staten de verplaatsing van troepen in het gebied, om te verzekeren dat de olievelden kunnen worden beveiligd. “We ondernemen nu enkele acties, ik ga geen details geven, om onze positie te versterken in Deir Ezzor, om te verzekeren dat IS geen toegang heeft tot de olievelden”, aldus de minister. Daarbij kunnen pantservoertuigen worden ingezet. “We willen verzekeren dat ze geen toegang hebben tot de voorraden, die hen kunnen toelaten in de regio aanvallen uit te voeren, Europa of de Verenigde Staten aan te vallen.”

De Amerikaanse minister beklemtoonde dat het altijd de bedoeling is geweest om Islamitische Staat te verslaan. “Die missie blijft onveranderd”, aldus Esper. De soldaten moeten IS de toegang ontzeggen tot voorraden. “Als ze toegang hebben tot die voorraden, hebben ze middelen om wapens te kopen en strijders te ronselen.”

Volgens Esper is het de bedoeling dat de andere troepen naar huis terugkeren. Een Amerikaanse militaire verantwoordelijke, die anoniem wou blijven, had gisteren al aangekondigd dat het Pentagon de militaire inzet in het oosten van Syrië verhoogt om de olievelden daar te beschermen tegen de jihadisten van IS. Dat zouden VS doen in samenwerking met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

De Amerikaanse president Donald Trump had afgelopen week ook al gemeld dat een klein aantal Amerikaanse soldaten in het gebied zal blijven “waar ze de olie hebben”. De Amerikaanse militaire aanwezigheid bij de Syrische olievelden leidt dan weer tot ongerustheid in Moskou. “We willen geen nieuwe moeilijkheden”, zei Sergej Rjabkov, de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken. Rusland is gealarmeerd door de tegenstrijdige signalen uit de Verenigde Staten met betrekking tot Syrië en vreest een poging om “de rechtmatige leiding in Damascus” onder druk te zetten.

