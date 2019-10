Voorlopig geen bevestiging van Chinese nationaliteit slachtoffers

De Chinese ambassade in het Verenigd Koninkrijk zegt vandaag dat de Britse politie momenteel niet kan bevestigen of de 39 doden die in een vrachtwagen dichtbij Londen gevonden werden, Chinezen waren. “De Britse politie heeft gezegd dat ze de identiteit van de slachtoffers aan het nagaan is, en dat ze niet onmiddellijk kan bevestigen dat het om Chinese onderdanen gaat”, zegt een woordvoerder van de ambassade in een persbericht dat op de website werd gepubliceerd.

De Chinese consul-generaal voor het Verenigd Koninkrijk, Tong Xuejun, zei gisteren op de Chinese openbare televisie dat hij de lokale politie had ontmoet. “We zullen er bij de Britse politie op aandringen de waarheid te blijven onderzoeken en we zullen de media op de hoogte houden van de ontwikkelingen”, zei Tong.

De Britse politie heeft de chauffeur van de vrachtwagen opgepakt. De trailer vertrok vanuit het Belgische Zeebrugge naar Engeland.

Bron: Belga