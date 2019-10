Uitslaande brand in bedrijvenhal in Beverst veroorzaakt rookhinder

In een loods op de Caetsbeekstraat in Beverst (Bilzen in Limburg), is vrijdagavond een hevige brand uitgebroken. Omwonenden hoorden rond 21 uur een knal en kort daarna sloegen de vlammen naar buiten. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg is ter plaatse om de vlammenzee te blussen. De brand veroorzaakt rookhinder. De rookwolk dreef af richting de wijk Caetsbeek in Bilzen en de wijk Sledderlo in Genk. De omwonenden kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

In de loods zijn vier bedrijven ondergebracht. Het gebouw raakte volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt sloot de Caetsbeekstraat af voor alle verkeer. Mensen worden gevraagd de omgeving te vermijden.

bron: Belga